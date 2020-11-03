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Avusturya'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi! 3 günlük yas ilan edildi!

’nın başkenti Viyana'daki terör saldırısı gerçekleştiren saldırganın terör örgütü sempatizanı olduğu açıklandı. Terör saldırısında ölü sayısı 4’e yükselirken, 17 kişi de yaralandı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece 4 kişinin öldüğü,17 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından ülkede üç günlük yas ilan edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.11.2020 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020
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Avusturya'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi! 3 günlük yas ilan edildi!

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece meydana gelen terör saldırısında ölü sayısı 4'e yükselirken, 15 kişi de yaralandı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece 4 kişinin öldüğü,17 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından ülkede üç günlük yas ilan edildi.

Avusturya İçişleri Bakanı Nehammer, basına yaptığı açıklamada, Başbakan Sebastian Kurz başkanlığında gerçekleştirilen özel oturumda, ülkede üç günlük yas ilan edildiğini belirtti.

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Nehammer, kamu binalarının perşembe gününe kadar kapalı olacağını ifade ederek, " Öğleden sonra saldırıda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirilecek. Avusturya Cumhuriyeti, çeşitlilik, diyalog ve birbirine saygı ülkesi olmuştur ve öyle olacaktır, 2 Kasım 2020 olayları ülkemizi daha da sarsmış ve etkilemiştir. Avusturya Cumhuriyeti olarak özgürlüğü, demokrasiyi ve bir arada yaşamamızın değerlerini kararlılıkla ve gerekli tüm araçlarla savunacağız" dedi. Öte yandan yas kararı sonrası, federal binalar üzerindeki bayraklar yarıya indirilecek.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Harald Sörös, saldırıya ilişkin Avusturya medyasına yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiğini söyledi.

Viyana Sağlık Kurumu Sözcüsü Christoph Mierau da saldırıda 15 kişinin yaralandığını, bunlardan 7'sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

SALDIRGAN TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ SEMPATİZANI ÇIKTI
Öte yandan, İçişleri Bakanı Karl Nehammer ise düzenlendiği basın toplantısında, terör saldırısına ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Nehammer, "Dualarımız, terör saldırısında hayatını kaybeden 4 kurban ve aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 15 yaralıyla" diye konuştu.

Nehammer, halihazırda öldürülen teröristin uzun namlulu silah kullandığını ve üzerinde sahte patlayıcı madde yüklü bir düzeneğin bulunduğunu belirterek, "Saldırgan terör örgütü DEAŞ sempatizanıydı. Şu an saldırgana ilişkin yoğun bir soruşturma sürüyor." ifadesini kullandı.

TERÖRDEN KORKMAYACAKLARINI VURGULADI
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, başkentteki saldırıya ilişkin, terörizmden korkmayacaklarını ve bu saldırılara kararlılıkla müdahale edeceklerini ifade etti.

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