Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'dan Avusturya'daki terör saldırısına ilişkin A Haber'e açıklama

A Haber ekranlarına konuk olan Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Viyana'da yaşayan Türk vatandaşlarına uyarılarda bulunan, ''Kesinlikle evlerini terk etmesinler, evlerinde değillerse bulundukları yeri terk etmesinler, terör tehlikesi henüz geçmiş değil'' ifadelerini kullandı.