Türkiye düşmanlığı gerçekleri görmesini engelliyor! Macron Suriye'de DEAŞ'a karşı YPG'yi övdü

TÜRKİYE, DEAŞ'LI TERÖRİSTLERİ DURDURDU

Emmanuel Macron, tüm bu iftiraları ve terörist seviciliğinin yanında Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı'yla DEAŞ'lı teröristleri durdurduğu gerçeğini ise unuttut. Türkiye, 4 yıl önce başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'yla DEAŞ'lı teröristleri etkisiz hale getirerek hem kendi sınır güvenliğini sağladı hem de Avrupa'nın birçok kentinde eylem düzenleyen DEAŞ'lı teröristlerin ayağını kesti.