Türkiye düşmanlığı gerçekleri görmesini engelliyor! Macron Suriye'de DEAŞ'a karşı YPG'yi övdü
Türkiye, sınırlarını korumak için Suriye'de yaptığı harekatlar ile terör örgütü DEAŞ'ın kökü kazınırken Avrupa'ya geçmelernin önüde kesildi. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye düşmalığı bu gerçeği görmesini engelliyor. Suriye'de DEAŞ'a karşı YPG'yi öven Macron, Türkiye'ye ise "işgalci" iftirasında bulundu.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal kaynak arama çalışmalarını hazmedemeyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye karşıtlığıyla başladığı açıklamalarına İslam karşıtlığıyla devam etti. Macron, şimdi de Türkiye'ye karşı skandal bir iftirada bulundu.
YPG'Yİ ÖVDÜ
Macron, bu iftirasını atarken PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yi de övmekten geri durmadı. YPG'li teröristler için "kahraman" ifadesini kullandı.
TÜRKİYE, DEAŞ'LI TERÖRİSTLERİ DURDURDU
Emmanuel Macron, tüm bu iftiraları ve terörist seviciliğinin yanında Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı'yla DEAŞ'lı teröristleri durdurduğu gerçeğini ise unuttut. Türkiye, 4 yıl önce başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'yla DEAŞ'lı teröristleri etkisiz hale getirerek hem kendi sınır güvenliğini sağladı hem de Avrupa'nın birçok kentinde eylem düzenleyen DEAŞ'lı teröristlerin ayağını kesti.