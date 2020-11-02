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Türkiye düşmanlığı gerçekleri görmesini engelliyor! Macron Suriye'de DEAŞ'a karşı YPG'yi övdü

, sınırlarını korumak için 'de yaptığı harekatlar ile terör örgütü 'ın kökü kazınırken Avrupa'ya geçmelernin önüde kesildi. Ancak Emmanuel Macron'un Türkiye düşmalığı bu gerçeği görmesini engelliyor. Suriye'de DEAŞ'a karşı 'yi öven Macron, Türkiye'ye ise "işgalci" iftirasında bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
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Türkiye düşmanlığı gerçekleri görmesini engelliyor! Macron Suriye'de DEAŞ'a karşı YPG'yi övdü

'nin 'de doğal kaynak arama çalışmalarını hazmedemeyen Emmanuel Macron, Türkiye karşıtlığıyla başladığı açıklamalarına İslam karşıtlığıyla devam etti. Macron, şimdi de Türkiye'ye karşı skandal bir iftirada bulundu.

"İŞGALCİ" DEDİ

Fransa Cumhurbaşkanı El Cezire'ye verdiği röportajda Türkiye'nin 'deki , gibi terör örgütlerine karşı yürüttüğü harekatlar için "işgalci" iftirasında bulundu.

YPG'Yİ ÖVDÜ

Macron, bu iftirasını atarken 'nın Suriye uzantısı YPG'yi de övmekten geri durmadı. YPG'li teröristler için "kahraman" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE, DEAŞ'LI TERÖRİSTLERİ DURDURDU

Emmanuel Macron, tüm bu iftiraları ve terörist seviciliğinin yanında Türkiye'nin 'yla DEAŞ'lı teröristleri durdurduğu gerçeğini ise unuttut. Türkiye, 4 yıl önce başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'yla DEAŞ'lı teröristleri etkisiz hale getirerek hem kendi sınır güvenliğini sağladı hem de Avrupa'nın birçok kentinde eylem düzenleyen DEAŞ'lı teröristlerin ayağını kesti.

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