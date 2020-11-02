02 Kasım 2020, Pazartesi
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Seçime saatler kala! İşte Trump-Biden son anket sonuçları

ABD'de 59. Başkanlık seçimlerine saatler kala yeni bir anket yayınlandı. Demokrat başkan adayı , kritik eyaletlerde de daha küçük farkla da olsa Cumhuriyetçi rakibi 'ın önünde gözüküyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.11.2020
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Seçime saatler kala! İşte Trump-Biden son anket sonuçları

Ülke genelinde yapılan hemen tüm anketleri derleyen "Real Clear Politics" adlı siyasi analiz sitesine göre son anketlerde Biden, Trump karşısındaki üstünlüğünü koruyor.

Kritik eyaletlerdeki son anketlerde de Biden, Trump'ın birkaç puanla da olsa önünde gözüküyor.

Seçime saatler kala! İşte Trump-Biden son anket sonuçları

Anketlere göre seçimlerin en kritik eyaletlerinden Florida'da kafa kafaya yarışan iki adaydan Biden, rakibinden 0,7 puan önde seyrederken, Pennsylvania'da da 4 puanlık bir farkla Trump'ı geride bırakıyor.

Biden'ın Michigan'da 6,2, Wisconsin'de 6, Kuzey Carolina'da 0,3 ve Arizona'da 1,1 puanla Trump'a üstünlük sağladığı gözüküyor.

Seçime saatler kala! İşte Trump-Biden son anket sonuçları

Ancak 6 kritik eyaletin tamamındaki anketlerde Trump'ın birkaç hafta öncesine kıyasla Biden'la arasındaki farkı gözle görülür biçimde azaltması dikkat çekiyor.

Seçime saatler kala! İşte Trump-Biden son anket sonuçları

ERKEN OY SAYISI 93 MİLYONU GEÇTİ

Öte yandan ABD'de halen devam eden erken oy sürecinde kullanılan oy sayısının 93 milyonu geçtiği bildirildi.

Seçime saatler kala! İşte Trump-Biden son anket sonuçları

ABD'de seçimlerindeki oy sayılarını derleyen "Elections Project" adlı sitenin verilerine göre 1 Kasım itibarıyla ülkede kullanılan erken oyların sayısı 93.2 milyonu aştı.

Seçime saatler kala! İşte Trump-Biden son anket sonuçları

Yaklaşık 59 milyon oy posta yoluyla kullanılırken, yaklaşık 34 milyon oy da seçim merkezlerinde kullanıldı.

Aynı siteye göre ABD'de bu yılki seçimlerde 150 milyondan fazla oy kullanılması bekleniyor.

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