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Son dakika | Azerbaycan'dan Ermenistan'a büyük darbe! 8 köy daha işgalden kurtarıldı

Son dakika haberi... ordusu 8 köyü daha 'ın işgalinden kurtardı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
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Son dakika | Azerbaycan'dan Ermenistan'a büyük darbe! 8 köy daha işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 8 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Cebrail'in Çaprand, Hacı İsaklı ve Goşa Bulak, Zengilan'ın Dere Giletağ ve Büyük Giletağ, Gubadlı'nın Işıklı, Murathanlı ve Milanlı köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 190 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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