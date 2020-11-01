Pakistan’da Emmanuel Macron ve Fransa karşıtı protesto

Fransa'da Hz. Muhammed'e karşı yapılan küstah karikatürlere ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına Müslümanların tepkiler sürüyor. Pakistan'da binlerce kişi Fransa karşıtı protesto düzenledi. Protestocular, Fransa Büyükelçisini sınır dışı edilmesi, Fransa ile bağların koparılmasını ve Fransız ürünlerinin boykot edilmesi çağrısında bulundular.