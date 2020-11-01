01 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Pakistan’da Emmanuel Macron ve Fransa karşıtı protesto

Pakistan’da Emmanuel Macron ve Fransa karşıtı protesto

Fransa'da Hz. Muhammed'e karşı yapılan küstah karikatürlere ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına Müslümanların tepkiler sürüyor. Pakistan'da binlerce kişi Fransa karşıtı protesto düzenledi. Protestocular, Fransa Büyükelçisini sınır dışı edilmesi, Fransa ile bağların koparılmasını ve Fransız ürünlerinin boykot edilmesi çağrısında bulundular.

Giriş Tarihi: 01.11.2020 19:32 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 19:36
  • 1
  • 44
Pakistan’da Emmanuel Macron ve Fransa karşıtı protesto

Fransa'da Hz. Muhammed'e karşı yapılan küstah karikatürlere ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına Müslümanların tepkiler sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 44
Pakistan’da Emmanuel Macron ve Fransa karşıtı protesto

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Fransa Konsolosluğu'na yakın bir bölgede bir araya gelen binlerce kişi Fransa karşıtı protesto düzenledi.

  • 3
  • 44
Pakistan’da Emmanuel Macron ve Fransa karşıtı protesto

Cemaat-i İslami (JI) aktivistleri tarafından organize edilen protestoda, göstericiler Fransa bayrağını ve Cumhurbaşkanı Macron'u temsil eden cansız mankeni ateşe verdi.

  • 4
  • 44
Pakistan’da Emmanuel Macron ve Fransa karşıtı protesto

Protestocular, ellerinde "Küfür için tek ceza var", "Kahrolsun Charlie Hebdo", "Kahrolsun Fransa" ve "Peygamber Muhammed'e saygısızlık kabul edilemez" yazılı pankartlar taşıdı.

  • 5
  • 44
Pakistan’da Emmanuel Macron ve Fransa karşıtı protesto