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01 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Pakistan’da Emmanuel Macron ve Fransa karşıtı protesto Pakistan’da Emmanuel Macron ve Fransa karşıtı protesto
Fransa'da Hz. Muhammed'e karşı yapılan küstah karikatürlere ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına Müslümanların tepkiler sürüyor. Pakistan'da binlerce kişi Fransa karşıtı protesto düzenledi. Protestocular, Fransa Büyükelçisini sınır dışı edilmesi, Fransa ile bağların koparılmasını ve Fransız ürünlerinin boykot edilmesi çağrısında bulundular.
Giriş Tarihi: 01.11.2020 19:32 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 19:36
Fransa'da Hz. Muhammed'e karşı yapılan küstah karikatürlere ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına Müslümanların tepkiler sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Pakistan'ın Karaçi kentindeki Fransa Konsolosluğu'na yakın bir bölgede bir araya gelen binlerce kişi Fransa karşıtı protesto düzenledi.
Cemaat-i İslami (JI) aktivistleri tarafından organize edilen protestoda, göstericiler Fransa bayrağını ve Cumhurbaşkanı Macron'u temsil eden cansız mankeni ateşe verdi.
Protestocular, ellerinde "Küfür için tek ceza var", "Kahrolsun Charlie Hebdo", "Kahrolsun Fransa" ve "Peygamber Muhammed'e saygısızlık kabul edilemez" yazılı pankartlar taşıdı.