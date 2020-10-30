İslam düşmanı Macron Londra'da protesto edildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı sözleri ve Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri yayınlaması, Fransa'nın Londra Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

Göstericiler, yerel saatle 12.00'de (TSİ 15.00) elçilik binası önünde toplanmaya başladı. Bu arada polisin, ses yayını için getirilen bir aracı aradığı görüldü.