O ülkede günlük vaka sayısında tarihi rekor: Kıta genelinde zirveye ulaşıldı

REKORLARA KOŞUYOR

Ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 52 bin 518 artışla 1 milyon 466 bin 433'e çıktı. Bu rakam, "salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı" oldu.