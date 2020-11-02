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O ülkede günlük vaka sayısında tarihi rekor: Kıta genelinde zirveye ulaşıldı

'da son 24 saatte tespit edilen 52 bin 518 vaka ile salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına erişildi. Bu rakam aynı zamanda 'da da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
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O ülkede günlük vaka sayısında tarihi rekor: Kıta genelinde zirveye ulaşıldı

'da son 24 saatte 52 bin 518 kişide daha yeni tip (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

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CAN KAYBI 37 BİN 435

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 418 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 37 bin 435'e yükseldi.

REKORLARA KOŞUYOR

Ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 52 bin 518 artışla 1 milyon 466 bin 433'e çıktı. Bu rakam, "salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı" oldu.

ÜLKE GENELİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANIYOR

Hastanelerde 3 bin 730'u yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 143 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 877 artışla 119 bin 104'e çıktı.Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 20,6'ya yükseldi. Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

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