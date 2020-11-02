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Son dakika: Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir darbe daha: Savaş uçakları düşürüldü

Son dakika haberine göre Sivilleri hedef almaya devam eden ordusu ağır kayba uğramaya devam ediyor. ordusu, Ermenistan'a ait bir savaş uçağını daha düşürdü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
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Son dakika: Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir darbe daha: Savaş uçakları düşürüldü

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağını daha düşürdü.

AZERBAYCAN ORDUSU ERMENİSTAN GÜÇLERİNE KAYIP VERDİRMEYE DEVAM EDİYOR
Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 "Grad" füze sistemi, 10 farklı tipte top, 3 mühimmat dolu kamyon ve 5 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı, silah, cephane ve yiyeceklerinin tükendiği belirtildi.

Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

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