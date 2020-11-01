01 Kasım 2020, Pazar
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Türkiye, Fransa'da Ortodoks din adamına yapılan saldırıyı kınadı

'nın şehrinde kilisesi başpiskoposuna düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fransa'nın Lyon şehrinde bu kez bir Ortodoks din adamına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.11.2020
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Türkiye, Fransa'da Ortodoks din adamına yapılan saldırıyı kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fransa'nın Lyon şehrinde bu kez bir Ortodoks din adamına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda ağır yaralanan din adamının bir an önce sağlığına kavuşmasını ve bu tür saldırıların son bulmasını temenni ediyoruz. Terörün her türlüsüyle yıllardır mücadele eden bir ülke olarak, Fransız halkına ve Fransa'da yaşayan Ortodoks cemaatine geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, teröre karşı dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz" denildi.

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