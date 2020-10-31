01 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Fransa'daki Ortodoks kilisesine yapılan saldırı sonrasında 1 kişi gözaltına alındı

Fransa'daki Ortodoks kilisesine yapılan saldırı sonrasında 1 kişi gözaltına alındı

'da kilisesindeki bir rahibe yapılan saldırı sonrasında emniyet güçleri devreye girdi. kentindeki saldırı sonrasında 1 kişi gözaltına alındı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.10.2020 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020
ABONE OL
Fransa'daki Ortodoks kilisesine yapılan saldırı sonrasında 1 kişi gözaltına alındı

'nın kentinde bir rahibe düzenlenen saldırı nedeni ile polis 1 kişiyi gözaltına aldı.

Fransa'nın Lyon kentindeki 7. Bölgede bulunan Kentin Saint-Lazare Caddesi üzerindeki Rum Ortodoks Kilisesi'nde bir rahip kimliği belirsiz bir kişi tarafından vurulmuş, saldırgan olay yerinden kaçmıştı. Polis, saldırıyı yaptığından şüphelenilen 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yetkililer, rahibin hayati tehlikesinin ise devam ettiğini belirtti.

Yetkililer, saldırıya uğrayan rahibin 52 yaşındaki Nikolaos Kakavelakis olduğunu açıkladı. Kakavelakis'in geçmiş yıllarda eski bir Ortodoks rahip ile husumeti olduğunu belirten yetkililer, saldırının 2012 yılında afaroz edilen eski bir rahiple bağlantı olabileceğini öne sürdü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA