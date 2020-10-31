Fransa'daki Ortodoks kilisesine yapılan saldırı sonrasında 1 kişi gözaltına alındı
Fransa'da Ortodoks kilisesindeki bir rahibe yapılan saldırı sonrasında emniyet güçleri devreye girdi. Lyon kentindeki saldırı sonrasında 1 kişi gözaltına alındı.
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Fransa'nın Lyon kentindeki 7. Bölgede bulunan Kentin Saint-Lazare Caddesi üzerindeki Rum Ortodoks Kilisesi'nde bir rahip kimliği belirsiz bir kişi tarafından vurulmuş, saldırgan olay yerinden kaçmıştı. Polis, saldırıyı yaptığından şüphelenilen 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yetkililer, rahibin hayati tehlikesinin ise devam ettiğini belirtti.
Yetkililer, saldırıya uğrayan rahibin 52 yaşındaki Nikolaos Kakavelakis olduğunu açıkladı. Kakavelakis'in geçmiş yıllarda eski bir Ortodoks rahip ile husumeti olduğunu belirten yetkililer, saldırının 2012 yılında afaroz edilen eski bir rahiple bağlantı olabileceğini öne sürdü.