Fransa'daki Ortodoks kilisesine yapılan saldırı sonrasında 1 kişi gözaltına alındı

Fransa'nın Lyon kentindeki 7. Bölgede bulunan Kentin Saint-Lazare Caddesi üzerindeki Rum Ortodoks Kilisesi'nde bir rahip kimliği belirsiz bir kişi tarafından vurulmuş, saldırgan olay yerinden kaçmıştı. Polis, saldırıyı yaptığından şüphelenilen 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yetkililer, rahibin hayati tehlikesinin ise devam ettiğini belirtti.