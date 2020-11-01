Fransa'da koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 35 bin 641 vaka kaydedildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 224 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 36 bin 788'e ulaştı.

TESTLERİN YÜZDE 20'Sİ POZİTİF ÇIKIYOR

Ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 35 bin 641 artışla 1 milyon 364 bin 625'e yükseldi. Son 7 günde tedavi altına alınan 16 bin 865 kişiden 2 bin 507'sinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 20,2'ye yükseldi.

KISITLAMA UYGULANIYOR

Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'ndan halka seslenerek, alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) alınan tedbirlerini açıkladı.

Macron, Avrupa'da İspanya ve İrlanda gibi ülkelerin daha erken vakitte sıkı tedbirler aldığını ancak bu ülkelerle aynı durumda olduklarını söyledi.

Macron, 30 Ekim itibarıyla ülke genelinde 1 Aralık'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını bildirdi.

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