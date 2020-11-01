01 Kasım 2020, Pazar
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Fransa'daki saldırıyla ilgili flaş gelişme! Dördüncü kişi de gözaltında

Son dakika haberi... 'nın kentinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla ilgili flaş gelişme... Fransız basınında çıkan haberlerde, ülkenin Grasse semtinde söz konusu saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

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Fransa'daki saldırıyla ilgili flaş gelişme! Dördüncü kişi de gözaltında

29 yaşındaki bu kişinin Tunuslu olduğu aktarıldı.

Saldırıya ilişkin daha önce üç kişi gözaltına alınmıştı.

Fransa Terörle Mücadele Savcısı Jean-François Ricard'in paylaştığı bilgilerde de saldırganın 21 yaşındaki bir Tunuslu olduğu, 20 Eylül'de İtalya'nın Lampedusa Adası'na ve 9 Ekim'de Fransa'ya geldiği kaydedilmişti.

Nice'deki Notre Dame Kilisesi'nde 29 Ekim'de düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırgan yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılırken Terörle Mücadele Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Fransa genelinde terörle mücadele planı "acil saldırı" seviyesine getirilmişti.

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