Fransa'daki saldırıyla ilgili flaş gelişme! Dördüncü kişi de gözaltında
Son dakika haberi... Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla ilgili flaş gelişme... Fransız basınında çıkan haberlerde, ülkenin Grasse semtinde söz konusu saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
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29 yaşındaki bu kişinin Tunuslu olduğu aktarıldı.
Saldırıya ilişkin daha önce üç kişi gözaltına alınmıştı.
Fransa Terörle Mücadele Savcısı Jean-François Ricard'in paylaştığı bilgilerde de saldırganın 21 yaşındaki bir Tunuslu olduğu, 20 Eylül'de İtalya'nın Lampedusa Adası'na ve 9 Ekim'de Fransa'ya geldiği kaydedilmişti.
Nice'deki Notre Dame Kilisesi'nde 29 Ekim'de düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.
Saldırgan yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılırken Terörle Mücadele Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.
Fransa genelinde terörle mücadele planı "acil saldırı" seviyesine getirilmişti.