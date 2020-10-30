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Son dakika: Ermenistan yine sivil yerleşim yerlerini hedef aldı!

Son dakika haberi... , Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabedi bölgelerine ordusu tarafından ateş açıldığını duyurdu. Öte yandan açıklamada, Ermenistan ordusunun saldırılara ilişkin Azerbaycan ordusu tarafından gerekli önlemlerin alındığı aktarıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.10.2020 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
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Son dakika: Ermenistan yine sivil yerleşim yerlerini hedef aldı!

Ermenistan ordusu yeni insani ateşkes ihlallerini sürdürerek, sivil yerleşim birimlerini hedef almaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatte 07.35'ten itibaren Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabedi bölgelerine Ermenistan ordusu tarafından ateş açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Ermenistan ordusunun saldırılara ilişkin Azerbaycan ordusu tarafından gerekli önlemlerin alındığı aktarıldı.

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