Emlak piyasası için yapılan “vatandaşlık hakkı” suiistimal edildi

Emlak piyasasını canlandırmak için atılan adımlardan biri olan vatandaşlık hakkı suiistimal edildi. Pakistan, Irak ve Libya başta olmak üzere birçok ülkede reklam veren uyanık emlakçılar, 250 bin dolar karşılığında konut veya gayrimenkul satın alarak Türk vatandaşı olunabilmesine ilişkin kanunu kötüye kullandı. Bazı ülkelerde hileli reklam kampanyaları başlatıldı.

SAHTE İLANLAR ASILDI

Sabah'ın haberine göre; billboardlara ve internet sitelerine sahte ilanlar verildi. Reklamlarda, Türk vatandaşlığının 175 hatta 100 bin dolara verildiği ifade edildi. Satışlar ise kağıt üzerinde 250 bin dolar olarak gösterildi. Bu yolla uyanık emlakçı komisyonunu alırken, hileli kampanyayla daha fazla ev satmak isteyen inşaat firmaları da suça ortak oldu.

Yurtdışında geliştirilen sahte reklamlarla ilgili Ticaret Bakanlığı'nın devreye girmesi gerektiğini belirten Mars Investment'ın Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan Bucak, "Yurt dışında '175 bin dolar ile yüzde 10 kira gelir garantisi' sloganıyla hileli kampanya yapıldığını görüyoruz. Bu tür asılsız reklamlar, ülkemizin ve sektörümüzün tanıtımına zarar veriyor" dedi. Bu tür reklam şirketleri ile iletişim kuran ve bu tür hizmetlerden yararlanmak istiyen yatırımcıların suça ortak olduklarının altını çizen Bucak, "Bana göre, yasadışı finansal sistemlerle geliştirilen bu kampanyayı kuran, tanıtan şirketler ve bundan yararlanmaya çalışan yatırımcılar kısa sürede ciddi hukuki sorunlarla karşılaşacaklardır" diye konuştu.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

* Yurtdışında hileli reklam yapan firmalar, bu konuda risk almayı göze alan inşaat projeleriyle anlaşma yapıyor.

* 3 yıl ödemeli kira garantili denilen evler 175 bin dolar üzerinden pazarlanıyor.

* Asıl değeri 70 ila 100 bin dolar olan daireler, tapuda 250 bin dolara satılmış gibi gösteriliyor.

* Resmi işlemlerden sonra tapu sahibi yatırımcıya, kesinti oranını belirledikten sonra fazla doları iade ediyor.

* Emlakçı da inşaatçı da hileli kazanç sağlıyor.

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