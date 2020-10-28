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Son dakika: Fransa’da skandal görüntüler! Ermeniler işe giden Türklere saldırdı: 5 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre 'nın güneydoğusundaki Isere kentinde yanlısı gösteri yapan protestocuların otoyolunu kapatarak işe giden Türklere saldırması sonucu 5 kişi yaralandı. paylaşılan görüntülerde, sırtlarında Ermenistan bayrağı taşıyan protestocu grubun ellerindeki sopalarla iki kişiyi aralarına alarak dövmesi yer alıyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.10.2020 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020
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Son dakika: Fransa’da skandal görüntüler! Ermeniler işe giden Türklere saldırdı: 5 kişi yaralandı

İddiaya göre 300-400 Ermeni protestocu A7 otoyolunu her iki yönden ulaşıma kapattı. Sabah saatlerinde Lyon ve Marseille yönlerine doğru trafik sıkışıklığı başladı.

Trafikte kalanlarla protestocular arasında tansiyon yükselirken, Ermenistan yanlısı protestocular, işe gitmek isterken kendilerine tepki gösteren bir grup Türk vatandaşına saldırdı.

Protestocular 1'i ağır 4 Türk asıllı kişinin yaralanmasına sebep oldu. Ağır yaralanan Türk'ün tedavisi sürüyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sırtlarında Ermenistan bayrağı taşıyan protestocu grubun ellerindeki sopalarla iki kişiyi aralarına alarak dövmesi yer alıyor.

Güvenlik güçleri de çıkan olayda 1 kişinin yaralandığını aktardı. Göstericilerin otoyolu terk etmesinin ardından trafik açıldı.

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Son dakika: Fransa’da Ermeni protestocular Türklere saldırdı: 5 kişi yaralandı SON DAKİKA: FRANSA'DA ERMENİ PROTESTOCULAR TÜRKLERE SALDIRDI: 5 KİŞİ YARALANDI
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