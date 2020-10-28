28 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Pakistan Başbakanı İmran Han’dan Müslüman ülkelerin liderlerine çağrı

Pakistan Başbakanı İmran Han’dan Müslüman ülkelerin liderlerine çağrı

, ülkelerin liderlerine dünyada yükselen 'ye karşı ortaklaşa bir strateji benimsenmesi çağrısında bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.10.2020 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020
ABONE OL
Pakistan Başbakanı İmran Han’dan Müslüman ülkelerin liderlerine çağrı

Han, Twitter hesabından " ülkelerin liderlerine" başlığıyla paylaştığı mektubunda, dünya genelinde özellikle ülkelerinde yükselen 'ye işaret ederek, "Müslüman dünyası için bu mesajı birlik ve açıklıkla dünyanın geri kalanına iletmenin zamanı geldi, özellikle de dünyasına, böylece İslamofobi'ye, İslam'a ve Peygamberimiz 'e saldırılara bir son verilir." ifadelerine yer verdi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Han, mektubunda, liderlik düzeyindeki son açıklamaları ve Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan saygısızlıkları, oldukça fazla sayıda Müslüman barındıran Avrupa ülkelerinde artan İslamofobi'nin bir yansıması olarak nitelendirdi.

Mektubunda, camilerin kapatıldığı, rahibe ve papazların dini kıyafetlerini sergilemeye devam ettiği sırada Müslüman kadınların kamusal alanda istedikleri kıyafetleri giyme haklarının reddedildiği Avrupa'da Müslüman karşıtı düşüncelerin yayıldığına işaret eden Han, "Bugün Batı dünyasında, özellikle Avrupa'da büyüyen bir İslamofobi'yi ve sevgili Peygamberimizin alay edilmesi yoluyla saldırıya uğradığını gören ümmetimiz arasında yükselen bir endişe ve huzursuzlukla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Han, mektubunda, söz konusu ülkelerde Müslümanlara yönelik aleni ve örtülü ayrımcılığın olduğuna işaret ederek, bu ülkelerdeki liderlerin de Müslümanların Hazreti 'e ve kutlu kitaplarına olan derin tutku, sevgi ve düşkünlüklerini iyi anlamadıklarına işaret etti.

Han, bu durumun tehlikeli bir eylem ve tepki döngüsüne yol açtığını belirtti.

Kırıcı eylemlerin Müslümanların tepkisine yol açtığını ve bunun Müslümanların yaşadıkları ülkelerdeki hükümetlerin kendilerine yönelik ayrıştırıcı eylemleriyle sonuçlandığını dile getiren Han, sonuçta Müslümanların ötekileştirildiğine ve aşırı sağ grupların durumu istismar etmesi için meydan verildiğine dikkat çekti.

Mektubunda, ötekileştirmenin radikalleşmeye yol açtığını ve bu kısır döngünün aşırılık yanlıları için alan açmayı sürdürdüğüne vurgu yapan Han, "İslam dünyasının liderleri olarak şiddeti ve hatta ölümü besleyen bu nefret döngüsünün kolektif olarak kırılmasında başı çekmek bizim görevimizdir." ifadelerini kullandı.

Han, mektubunda, Müslüman devletlerin liderleri olarak bu nefret ve şiddet döngüsüne son vermek için insiyatif almaları ve ortaklaşa etkili bir strateji benimsemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Başkan Erdoğan'dan Fransız ürünlerine boykot çağrısı! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Macron İslam toplumlarını bilinçli olarak tahrik ediyor BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FRANSIZ ÜRÜNLERİNE BOYKOT ÇAĞRISI! UZMAN İSİMLER A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ: MACRON İSLAM TOPLUMLARINI BİLİNÇLİ OLARAK TAHRİK EDİYOR
Erkan Tan: Macron, Rothschild adl�� siyonist yahudi ailesinin Fransa’daki memuru ERKAN TAN: MACRON, ROTHSCHİLD ADLI SİYONİST YAHUDİ AİLESİNİN FRANSA’DAKİ MEMURU
Halk TV'de skandal yayın! Macron ve Merkel'i koruyup Başkan Erdoğan'ı suçladı HALK TV'DE SKANDAL YAYIN! MACRON VE MERKEL'İ KORUYUP BAŞKAN ERDOĞAN'I SUÇLADI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA