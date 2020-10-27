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Son dakika | Ermenistan'dan sivillere alçak saldırı

Son dakika haberi...'ın ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, bölgede yaşanan son gelişmeleri aktardı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
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Son dakika | Ermenistan'dan sivillere alçak saldırı

Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Bakanlık yaptığı açıklamada, Ermenistan güçlerinin Goranboy, Terter ve Berde bölgelerine roketle saldırdığını duyurdu.

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Ermenistandan sivillere alçak saldırı ERMENİSTAN'DAN SİVİLLERE ALÇAK SALDIRI

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