Son dakika | Ermenistan'dan sivillere alçak saldırı
Son dakika haberi...Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, bölgede yaşanan son gelişmeleri aktardı.
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Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.
Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Bakanlık yaptığı açıklamada, Ermenistan güçlerinin Goranboy, Terter ve Berde bölgelerine roketle saldırdığını duyurdu.
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