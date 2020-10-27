Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'le yakın ilişkiler kurmaya başladıktan sonra Türk mallarına karşı boykot kararı aldı. Ancak Orta Doğu'da 114 aktivist, alim, kanaat önderi ve iş adamı bir bildiri imzalayarak Türkiye'nin yanında olduklarını belirtti ve Türkiye'ye destek verdi.

"ENDİŞEYLE TAKİP EDİLİYOR"

Türkçe, İngilizce ve Arapça yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi "Düşünce ve Stratejik Araştırmalar Forumu"(ndan yapılan açıklamada), -maalesef- bazı dost ve komşu ülkelerin ya da Türkiye'nin dost ve stratejik ortakları kategorisinde yer aldığı varsayılan uluslararası tarafların başlattığı ekonomik boykot kampanyalarını büyük bir endişeyle takip ettikleri belirtildi.

"TÜRKİYE, AKTİF BİR UNSUR OLARAK GÖREV YAPTI"

Yürütülen bu kampanyaların adil ve şeffaf olmadığını vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin bölgedeki Arap ve İslam ülkelerini etkileyen kriz ve felaketler konusunda, tüm zorluklarla olumlu şekilde başa çıkmayı teşvik eden aktif bir unsur olarak görev yaptı aktarıldı.

"TÜRKİYE'NİN İNSANİ DESTEĞİNİ TÜM DÜNYA TAKİP EDİYOR"

Bu kapsamda Türkiye'nin, bölge halklarına kardeşçe bir destek verme, insani dayanışma konusunda ne kadar istekli olduğunu ortaya koyduğu ifade edilen açıklamada, Türkiye'nin Suriye, Yemen, Filistin, Libya, Somali, Lübnan ve Sudan ülkeleri ile Uygurlara verdiği insani desteği ve yardımı tüm dünyanın da takip etmekte olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca, Türkiye'nin sadece bu ülkelerde değil, dünyada bu yardıma muhtaç her yerde aynı hassasiyeti sergilediğini ve milli gelirine göre bu alanda yaptığı harcalamaların miktarı konusunda dünyada ilk sıraya yerleştiği belirtildi.

"İSLAM AHLAKINDAN UZAK"

Yürütülen kampanyayı takip eden aralarına siyasetçi, düşünür, ilim adamı, akademisyen, diplomat, gazetecilerin de bulunduğu forum üyelerinin değerlendirmelerine de yer verilen açıklamada, kampanya "İslami değerlerden, Arap ve İslam ahlakından uzak, insanlık dışı ve adaletsiz" olarak nitelendirildi.

"TÜM ARAP ÜLKELERİNİN GÜVENLİĞİNE ETKİ EDER"

Türk mallarına boykotun, (Türk) halkına ekonomik bir savaş açmak olarak değerlendiren üyeler, bu durumun yoksulluktan, savaşlardan ve felaketlerden muzdarip olan ve en temel tıbbi ve insani ihtiyaçlardan yoksun halklara doğrudan olumsuz etkilerinin yanı sıra dolaylı olarak tüm Arap ve İslam ülkelerinin güvenliğine etki edeceğini kaydetti.

ÖZGÜR BİR YAŞAM İÇİN KÖRÜ KURMA ÇAĞRISI

Üyeler, barışperver tüm devlet ve halklarını, Türkiye'nin yanında yer almaya, bölgesel, uluslararası barışı ve güvenliği etkileyecek ekonomik güvenliğin tehlikeye atılmasına izin vermemeye çağırdı. Ayrıca, tüm Arap ve Müslüman halklara özgür ve onurlu bir yaşam sağlamak için Türkiye ile işbirliği ve ortak çalışma köprüleri kurma, ortak paydalar benimseme çağrısı yapıldı.

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"ALLAH HER İŞİNDE GALİP OLANDIR ANCAK İNSANLARIN ÇOĞU GERÇEĞİ BİLEMEZ"

Türkiye'nin jeostratejik konumunun, kendi güvenliğini etkilediğini, bunun da dünyanın barış ve güvenliğine etki ettiği aktarılan açıklamada, bu nedenle dünyadaki özgür insanlar ve halklarını, abluka çağrılarına karşı çıkmaya ve bölgenin sorunlarının çözümü için diyalog çağrılarını desteklemeye davet ettikleri belirtildi.

Açıklamada, bölge halkları arasında dayanışma, omuz omuza verme ve bir bütün olma konusundaki bağları destekleme, halihazırdaki mevcut şartların yüklediği bir görev olduğu vurgulandı.

"Allah, (her işinde) emrinde galip olandır, ancak insanların çoğu gerçeği bilmez"