Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Dışarıdan saldırı olursa Türk F-16’larını görecekler

'SİLAH GÖNDERİYORLAR'

Aliyev, "Ekonomisi bu kadar kötü olan bir ülkeye bu kadar pahalı silahlar nereden geliyor. Nereden geliyor bu paralar? Bizim paramız var. Neden bunu soran yok? Bana hep 'Türk F-16'ları sizde ne arıyor' diye soruyorlar. Yanıt vermekten yoruldum. Herkes biliyor ki F-16'ları yerde bekliyor. Tatbikat için gelmişlerdi. Eğer bize karşı dışarıdan bir saldırı gerçekleşirse o zaman o F-16'ları görecekler" dedi. Aliyev, ateşkesi isteyen ülkelerin Ermenistan'a silah gönderdiklerini belirtti.