ERMENİSTAN-PKK'DAN KARABAĞ İÇİN KİRLİ PLAN

Öte yandan, Ermenistan ve terör örgütü PKK, işbirliğini işgal altındaki Azerbaycan topraklarına taşımayı sürdürürken; Irak ve Suriye'de sabotaj eğitimi almış onlarca PKK'lı terörist işgal altındaki Suşa bölgesine nakledildiği öğrenilmişti. Ermenistan, işgal altında tuttuğu Karabağ'da da rahat durmuyor. İstihbarat kaynaklarından alınan bilgiye göre Ermenistan ordusunun Şuşa'ya Suriye ve Irak'tan getirilen PKK'lı teröristleri yerleştirdiği öğrenildi.

PKK'LI TERÖRİSTLERE AZERBAYCAN ÜNİFORMASI GİYDİRDİLER

Şuşa'ya yerleştirilen söz konusu PKK'lı teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirildiğine dikkati çeken kaynaklar, Ermenilerin bu yolla, gerçek Azerbaycan askerlerini şaşırtmayı amaçladıkları ayrıca, PKK'lı teröristler öldürüldüğünde, söz konusu teröristlerin Azerbaycan ordusu tarafından Suriye'den getirilen paralı asker olduğunu öne sürecekleri belirtildi.