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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Rusya Almanya ve ABD'nin keşif uçaklarını engelledi

Son dakika: Rusya Almanya ve ABD'nin keşif uçaklarını engelledi

Son dakika haberleri... 'ya ait Su-27 tipi savaş uçağının, Baltık Denizi üzerinde ve 'ye ait gözetim uçaklarını engellediği duyuruldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020
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Son dakika: Rusya Almanya ve ABD'nin keşif uçaklarını engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yayınlanan açıklamada, Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağının, Baltık Denizi üzerinde Almanya'ya ait gözetim uçağını ve ABD'ye ait casus uçağını engellediği duyuruldu.

RUSYA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Rusya'ya ait Su-27 tipi uçağın, Baltık Denizi üzerinde Rusya sınırlarına yaklaşan Alman gözetim uçağı ve ABD casus uçağını engellediği duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, NATO'nun son aylarda Rusya sınırına yakın bölgelerde gözetleme ve casusluk eylemlerini artırdığını ve bu tarz uçuşların 'kazara bir gerilime' neden olabileceğine ilişkin uyarıda bulundu.

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