Rusya İngiltere'den sonra sınırında Norveç uçağı engelledi
Rus savaş jetleri, sınırına yaklaşan Norveç keşif uçağını engellediklerini rapor etti. Rusya, dün de sınırına yaklaşan İngiliz keşif uçağını engellediğini açıklamıştı.
Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Rus savaş uçağının Norveç'e ait bir denizaltısavar uçağını engellediğini duyurdu.
Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nden (NDCC) yapılan açıklamada, Rusya'ya ait MiG-29 tipi savaş uçağının, Norveç Hava Kuvvetleri'ne bağlı Lockheed P-3 Orion tipi denizaltısavar uçağını engellediği bildirildi.
Norveç askeri uçağının Barents Denizi üzerinde, Rusya sınırına yaklaşırken durdurulduğu ifade edildi.
DÜN DE İNGİLİZ UÇAĞINI ENGELLEDİLER
Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Rus savaş uçağının, İngiltere ait olan ve ülke sınırına yaklaşan gözetim uçağını engellediğini duyurdu.
Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nden (NDCC) yapılan açıklamada, Rusya'ya ait MiG-29 tipi savaş uçağının, İngiltere'ye ait Sentinel R1 tipi gözetim uçağını engellediği bildirildi.
İngiliz gözetim uçağının Barents Denizi üzerinde, Rusya sınırına yaklaşırken durdurulduğu ifade edildi.