07 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rusya sınırına yaklaşan İngiliz uçağını engelledi

Rusya sınırına yaklaşan İngiliz uçağını engelledi

Rus savaş uçakları ve İngiltere'ye ait olan gözetim uçağı kuzeyde tehlikeli bir yakınlaşma yaşadı. Rus savaş uçakları, sınırlarına yaklaşan İngiliz uçağını engelledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.09.2020
ABONE OL
Rusya sınırına yaklaşan İngiliz uçağını engelledi

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Rus savaş uçağının, İngiltere ait olan ve ülke sınırına yaklaşan gözetim uçağını engellediğini duyurdu.

Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nden (NDCC) yapılan açıklamada, Rusya'ya ait MiG-29 tipi savaş uçağının, İngiltere'ye ait Sentinel R1 tipi gözetim uçağını engellediği bildirildi.

İngiliz gözetim uçağının Barents Denizi üzerinde, Rusya sınırına yaklaşırken durdurulduğu ifade edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA