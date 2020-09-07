Rusya sınırına yaklaşan İngiliz uçağını engelledi
Rus savaş uçakları ve İngiltere'ye ait olan gözetim uçağı kuzeyde tehlikeli bir yakınlaşma yaşadı. Rus savaş uçakları, sınırlarına yaklaşan İngiliz uçağını engelledi.
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Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, Rus savaş uçağının, İngiltere ait olan ve ülke sınırına yaklaşan gözetim uçağını engellediğini duyurdu.
Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nden (NDCC) yapılan açıklamada, Rusya'ya ait MiG-29 tipi savaş uçağının, İngiltere'ye ait Sentinel R1 tipi gözetim uçağını engellediği bildirildi.
İngiliz gözetim uçağının Barents Denizi üzerinde, Rusya sınırına yaklaşırken durdurulduğu ifade edildi.