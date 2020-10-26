Azerbaycan'dan açıklama: Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri sürüyor

Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, özellikle Terter kentinin aralıksız ateşe tutulduğunu bildirdi.

Ermenistan'ın füze ve toplarla ateş açtığını belirten Hacıyev, Ermenistan ordusunun gün içerisinde Terter dahil Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine 200'den fazla mermi attığını belirtti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Ermenistan ordusunun Terter'e "Smerç" füzesi attığı bildirildi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun açtığı ateş sonucu Daşkesen ili kırsalında yangın çıktığı belirtildi. Yangında çalı ve kısmen de ağaçlardan oluşan 10 hektara yakın arazinin yandığı kaydedildi.

ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girmişti.

Ermenistan ordusu yerel saatle 08.05'te ateşkesi ihlal ederek işgal altındaki Laçın kenti istikametinden Laçın'ın Sefiyan köyünde konuşlu Azerbaycan birliklerine ve Terter kenti ile köylerine top atışı gerçekleştirmişti.