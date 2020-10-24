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Başkan Erdoğan'ın sözlerini yediremedi: Macron Büyükelçiyi Fransa'ya çağırdı

'ndan yapılan açıklamada Başkan Erdoğan'ın "Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" sözleri sonrasında Fransa Büyükelçisi Herve'nin ülkesine çağrıldığı duyuruldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.10.2020 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020
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Başkan Erdoğan'ın sözlerini yediremedi: Macron Büyükelçiyi Fransa'ya çağırdı

Fransa, Türkiye'deki Büyükelçisi Herve Magro'yu istişarelerde bulunmak üzere ülkeye çağırdığını açıkladı.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ YEDİREMEDİ

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında yaptığı açıklamanın kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın Türkiye'deki Büyükelçisi Herve Magro'yu istişarelerde bulunmak üzere ülkeye çağırdığı bildirildi.

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BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

"Macron denilen zatın, İslam ile derdi nedir, Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, inanç özgürlüğünden anlamayan, kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir, öncelikle akli noktadan kontrol. İkide bir Erdoğan ile uğraşıyorsun. Erdoğan ile uğraşmak sana bir şey kazandırmaz. Zaten 1 yıl sonra seçim var. Seçimde de akıbetini göreceğiz. Yolunun pek uzak olduğunu zannetmiyorum."

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