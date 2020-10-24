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Ermenistan Dışişleri Bakanı canlı yayında ecel terleri döktü: Sizin politikanız bu mudur?

İşgalci 'ın Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, CNN'e verdiği röportajda ecel terleri döktü. Gazeteci ’un   kararları ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın ırkçı söylemlerini hatırlatması üzerine Mnatsakanyan söyleyecek bir şey bulamayınca ortaya bu görüntü çıktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.10.2020
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Ermenistan Dışişleri Bakanı canlı yayında ecel terleri döktü: Sizin politikanız bu mudur?

Azerbaycan savaş meydanında düşman kuvvetleri yerle bir ederken, Emrenistan Türk sivillere gece vakti saldırması dünyanın tepkisini çekti. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, CNN'e konuştu.

Gazeteci Christiane Amanpour'un sorularını yanıtlayan Mnatsakanyan, zor anlar yaşadı. Ateşkesi defalarca ihlal eden Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı, görüşme sırasında ülkesinin saldırganlığını haklı çıkarmak için çabaladı. Ancak gazeteci Christiane Amanpour, Mnatsakanyan'a işgalci güçlerin Azerbaycan topraklarından derhal çekilmesi çağrısında bulunan 4 BM Güvenlik Konseyi kararını defalarca hatırlattı.

Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olarak işgal altındaki Azerbaycan, Dağlık Karabağ ve komşu topraklardan Ermeni kuvvetlerinin derhal geri çekilmesini ve Azerbaycan halkının evlerine dönme hakkını tanıyan BM Genel Kurulu'nun 2008 tarihli kararını hatırlattı. Mnatsakanyan, sunucunun bu sözleri karşısında söyleyecek bir şey bulamadı.

Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan

"SİZİN POLİTİKANIZ BU MUDUR?"

Karabağ'ın bağımsız bir bölge olduğunu iddia eden Mnatsakanyan, Ermenistan'ın bunu savunduğu ifade etti. Gazeteci Amanpour, Mnatsakanyan'a Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın milliyetçi ve "Karabağ Ermenistan'dır" gibi kışkırtıcı açıklamalarını sorarak, 'Sayın Dışişleri Bakanı sizin politikanız bu mudur?' dedi.

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