Son kez sahneye çıkıyorlar: Gözler Trump ve Biden'ın son canlı yayınında olacak

İPTAL EDİLMİŞTİ

Trump ve Biden ilk televizyon tartışması için 29 Eylül'de Ohio eyaletinin Cleveland kentinde Case Western Reserve Üniversitesinde karşı karşıya gelmişti.

İkinci canlı yayın tartışması ise 15 Ekim'de Miami'de planlanmış ancak ABD Başkanı Trump'ın Kovid-19'a yakalanıp hastaneye yatmasıyla başlayan tartışmalar, Trump'ın en az 10 gün izolasyona girme zorunluluğuna bağlı olarak ikinci canlı yayın tartışmasının nasıl gerçekleştirileceği konusuna odaklanmıştı.

BIDEN TRUMP'TAN KORKMUŞTU

CPD'nin, "İkinci tartışma sanal ortamda yapılsın" önerisi, Trump cephesinden kabul görmemiş, Biden tarafı ise Trump'ın halen virüs taşıma ihtimali dolayısıyla fiziksel bir münazaraya karşı olduğunu açıklamıştı.

CPD, 9 Ekim'de yazılı açıklamayla 15 Ekim için planlanan ikinci canlı yayın tartışmasının yapılmayacağını duyurmuştu. Bunun üzerine tartışmanın yapılacağı 15 Ekim'de Trump NBC'de, Biden da ABC'de canlı yayınlara katılarak seçmenlerin sorularını yanıtlamıştı.