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George Floyd davasında flaş gelişme! Floyd'u öldüren polis...

ABD'de ırkçı polisler tarafından öldürülen siyahi 'un davasında skandal bir gelişme yaşandı. George Floyd'un boğazına diziyle bastırarak ölümüne sebebiyet veren polis memuru Derek Chauvin'in suçlaması düşürüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020
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George Floyd davasında flaş gelişme! Floyd'u öldüren polis...

ABD'de siyahi George Floyd'u gözaltına alırken diziyle boynuna bastıran ve ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin'in 3'üncü dereceden cinayet suçlamasının düşürüldüğü duyuruldu.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'u gözaltına aldığı sırada diziyle boynuna bastıran ve ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin'in 3'üncü dereceden cinayet suçlamasının düşürüldüğü, 2'inci dereceden cinayet suçlamasıyla yargılanmasına devam edileceği bildirildi. Hakim Peter Cahill, söz konusu kararı kamuya duyurdu.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

ABD'de siyahilerin yoğun tepkisine neden olan ve ülke çapında protestoların düzenlenmesine yol açan olayda cinayetle suçlanan Chauvin'in kefaleti 1 milyon dolar olarak belirlenmişti ve 7 Ekim'de şartlı kefaletle serbest bırakılmıştı.

Eyalet mahkemesi kayıtlarına göre Chauvin için Allegheny Casualty tarafından garanti edilen tahvil yayınlanmıştı.

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