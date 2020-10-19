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19 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri ABD başkanlık seçiminde anketlerde son durum! Trump mı kazanır Biden mı? ABD başkanlık seçiminde anketlerde son durum! Trump mı kazanır Biden mı?
ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde anketler gelmeye devam ediyor. Mevcut Başkan Cumhuriyetçi Donald Trump, eski Başkan Yardımcısı ve Demokrat başkan adayı Joe Biden arasında çekişme sürüyor. Peki, ABD başkanlık seçiminde anketlerde son durum ne? Trump mı kazanır Biden mı? İşte yanıtı...
Giriş Tarihi: 19.10.2020 21:16 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 21:31
ABD'de başkanlık seçimlerine son iki hafta kaldı ve ülkede seçmenler gerek posta yoluyla gerek oy kullanma merkezlerine giderek oylarını kullanmaya başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu süreçte sokağın nabzını tutan medya kuruluşları ve anket şirketleri de yaptıkları ortak anketlerle seçimlerin sonuçlarını tahmin etmeye çalışıyor.
2016 başkanlık seçimlerine haftalar kala Demokrat Hillary Clinton'un seçimi yüzde 4 önde bitireceğini tahmin eden anketler bu yıl da Biden'ın en az 5, en çok 12 puan farkla seçimleri alacağını gösteriyor.
IBD/TIPP: BIDEN İLE TRUMP ARASINDAKİ FARK YÜZDE 5,2
ABD'de "Inverstor's Business Daily" (IBD) medya kuruluşu ile "Technometrica Siyaset ve Politika Enstitüsünün" (TIPP) 12 Ekim'de düzenlediği ortak ankette, Biden'ın Trump'a 5,2 puan fark atacağı öngörüldü.
Ankette, Biden'a desteğin bir önceki ankete göre yüzde 51,9'dan 49,6'ya düştüğü gözlemlenirken Trump'a desteğin ise yüzde 43,4'ten yüzde 44,4'e çıktığı belirtildi.