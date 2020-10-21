Guardian'dan çarpıcı yorum: En fakir Amerikalılar kanlarını satıyorsa ABD'nin başı belada!

ÖĞRENCİLER "GİRİŞİMCİLİK" OLARAK GÖRÜYOR

ABD'de üniversite öğrencileri de para kazanma yolu olarak koronavirüse yakalanmayı temel hedef haline getirmiş durumda. Koronavirüse yakalanan genç öğrenciler hastalığı atlatmalarının ardından antikorlarını satarak harçlıklarını çıkardıklarını söylüyorlar. Üniversite yönetimleri ise bu durumdan son derece rahatsız olduklarını ifade ederken öğrencilerin hem kendi sağlıklarını hem de güvenliklerini tehlikeye attıklarını söylüyor.

EKMEK KAPISI "KORONAVİRÜS"

ABD'de bir çok insan yoksulluk nedeniyle koronavirüs döneminden önce bile sadece "geçinmek" için kaz plazmalarını satıyordu. ABD'de dünyanın en gelişmiş kan plazma endüstrisinin bulunması da düşük gelirli vatandaşların yıllardan beri bu sektörü adeta bir ekmek kapısı olarak görmesine bağlanıyor.

PLAZMA SATMAK FAKİR ABD'LİLER İÇİN ADETA "CAN DAMARI"

2015 tarihinde ABD'de yayınlanan bir makalede "Plazma satmak Amerika'nın aşırı yoksulları arasında o kadar yaygın ki bu onların can damarları olarak düşünülebilir" ifadelerine yer verilmişti. Bu noktada ABD'nin bu konuda diğer birçok gelişmiş ülkelerden farklı olarak kan plazması satışına izin verdiği, İngiltere ve benzeri ülkelerde bu gibi durumların önlendiği de belirtilmişti.