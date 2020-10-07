07 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: George Floyd'u öldüren polis serbest bırakıldı

Son dakika: George Floyd'u öldüren polis serbest bırakıldı

dakika haberi... ABD’de ’u gözaltına alırken diziyle boğazına bastıran ve Floyd’un nefessiz kalarak hayatını kaybetmesine neden olan polis memuru Derek Chauvin’in kefaretle serbest bırakıldığı duyuruldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.10.2020 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020
ABONE OL
Son dakika: George Floyd'u öldüren polis serbest bırakıldı

ABD'de George Floyd'u gözaltına alırken diziyle boğazına bastıran ve Floyd'un hayatını kaybetmesine neden olan polis memuru Derek Chauvin'in kefaletle serbest bırakıldığı duyuruldu.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, siyahi George Floyd adlı kişiyi gözaltına aldığı sırada boğazına diziyle bastıran ve Floyd'un yaşamını yitirmesine neden olan polis memuru Derek Chauvin'in (44) kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi. İkinci dereceden cinayetle suçlanan Chauvin, Oak Park Heights'ta bulunan maksimum güvenlikli bir hapishanede kalıyordu. Chauvin'in kefaleti 1 milyon dolar olarak belirlendi ve şartlı kefaletle serbest bırakıldı. Eyalet mahkemesi kayıtlarına göre Chauvin için Allegheny Casualty tarafından garanti edilen tahvil yayınlandı.

George Floyda polis şiddeti kamerada! Yeni görüntüler ortaya çıktı GEORGE FLOYD'A POLİS ŞİDDETİ KAMERADA! YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA