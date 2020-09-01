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İsrail askeri 64 yaşındaki Filistinliyi George Floyd'un öldüğü şekilde darp etti

İşgalci askeri, protestoda bulunan 64 yaşındak 'u darp etti. İsrail polisinin şiddet uygulama tarzı, ABD polisinin siyahi 'u öldürdüğü 'boynuna diziyle basma' şeklindeydi. Filistin'deki vahşet görüntüleri dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.09.2020 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020
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İsrail askeri 64 yaşındaki Filistinliyi George Floyd'un öldüğü şekilde darp etti

askerlerinin, işgal altındaki 'da barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesi sırasında, siyahi 'un ölümüne yol açan ABD'deki polis şiddetini andıran görüntüler ortaya çıktı.

64 YAŞINDAKİ FİLİSTİNLİ'Yİ SÜRÜKLEDİLER

Tulkerm'e bağlı Cebara ve Şufe beldelerindeki Yahudi yerleşim birimlerini etmek için düzenlenen gösteriye müdahale eden İsrail askerleri, 64 yaşındaki 'u yerlerde sürükleyerek darbetti.

İSRAİL GÜÇLERİ YAŞLI ADAMI DARBETTİ

Bir İsrail askeri direnen yaşlı adamın sırtına ve boynuna dizini dayadı. İsrail askerlerinin şiddetine rağmen yaşlı adamın elindeki Filistin bayrağını yere bırakmaması dikkatleri çekti. İsrail güçleri, darbederek vücudunda morluklara neden oldukları Hanun'u birkaç saat alıkoyduktan sonra serbest bıraktı.

GEORGE FLOYD AKILLARA GELDİ

Yaşlı adamın sırtına ve boynuna dizini dayayan İsrail askerinin görüntüsü, siyahi George Floyd'un ölümüne yol açan ABD'deki polis şiddetini akıllara getirdi.

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"YAHUDİ YERLEŞİMLERİNE KARŞI DURMAK İÇİN BURADAYIZ"

Gösteri sırasında AA muhabirine konuşan Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyeti Sözcüsü Abdullah , onlarca dönüm tarım arazisine el konularak Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesine karşı durmak için burada olduklarını belirtti.

'HAREKETE GEÇİN ÇAĞRISI'

Ebu Rahme, söz konusu projenin kentin güneyindeki beldeleri merkezden ve kuzeyden ayıracağını ifade ederek, Filistinli gruplara harekete geçme çağrısında bulundu.

'800 DÖNÜMLÜK BİR ALANA EL KOYMAYI PLANLIYORLAR' İDDİASI

Bölge sakinleri, İsrailli yetkililerin geçen yıl kendilerine bu topraklarda bir sanayi bölgesi kurmak için yaklaşık 800 dönümlük bir alana el koymayı planladıklarını bildirdiğini belirtiyor.

YASA DIŞI KABUL EDİLİYOR

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki 'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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