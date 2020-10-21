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Son dakika: Gürcistan'da bankada silahlı soygun: 30 rehine var

Son dakika haberine göre ’ın Zugdidi kentinde silahlı bir kişinin bankada bulunan 30 kişiyi rehin aldığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda özel hareket polisi gönderildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020
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Son dakika: Gürcistan'da bankada silahlı soygun: 30 rehine var

Gürcistan'ın Zugdidi kentinde hareketli dakikalar yaşanıyor. Yerel medyada yer alan habere göre, ülkenin Zugdidi kentindeki Gamsakhurdia Caddesi üzerinde bulunan özel bir bankanın şubesinde meydana geldi. Adı henüz açıklanmayan silahlı bir kişinin banka şubesinde çalışan ve müşteri olmak içeride bulunan 30 kişinin rehin alındığı ifade edildi.

Gürcistanda bankada silahlı soygun: 30 rehine var GÜRCİSTAN'DA BANKADA SİLAHLI SOYGUN: 30 REHİNE VAR

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ
Olay yerine çok sayıda özel hareket polisi gönderildiği ifade edilirken, polislerin soyguncuyu ikna etmeye çalıştığı bildirildi.

Silahlı kişinin şu ana kadar herhangi bir talepte bulunmadığı belirtilirken, olayın gerçekleştirildiği Gamsakhurdia Caddesi'nin güvenlik çemberine alındığı kaydedildi.



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