Koronavirüs kargolardan mı yayıldı? Dikkat çeken araştırma

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ederken ve virüsün ortaya çıktığı Çin'de salgının kontrollü seyir izlediği görülüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 717 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 115 bin 914'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 54 bin 45 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 651 bin 108'e çıktı. Şimdiye kadar virüse yakalanan 6 milyon 795 bin 103 kişi iyileşti.