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Azerbaycan ordusu Ermenistan İHA'sını düşürdü

ordusu, işgalci 'ın Gence kenti istikametinde seyreden İHA'sını düşürdü. Yapılan açıklamada Ermenistan'a ait İHA'nın Azerbaycan'ın hava savunma sistemiyle vurulduğu kaydedildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
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Azerbaycan ordusu Ermenistan İHA'sını düşürdü

Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

GENCE İSTİKAMETİNDEKİ İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Azerbaycan Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan ordusuna ait ve Azerbaycan'ın 2'nci büyük kenti Gence istikametinde seyreden bir İHA'nın düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, İHA'nın Azerbaycan'ın hava savunma sistemiyle vurulduğu kaydedildi.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı.

Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

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ATEŞKES KARARI ALINMIŞTI

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

Ermenistan ordusu, 17 Ekim'de 2'nci defa Gence kentine füze ile saldırı düzenlemiş, bunun sonucunda 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.

İki ülke arasında, 18 Ekim'de ikinci kez geçici insani ateşkese kararı alınmış, ancak Ermenistan ateşkesi ihlal ederek yeniden sivilleri hedef almıştı.

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