Yunanistan'da günlük koronavirüs vakaları en yüksek seviyesine çıktı
Avrupa'da hızla yayılan koronavirüs Yunanistan'da en yüksek seviyeye çıktı. Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu son saatte görülen 667 vakanın en rakam olduğunu belirtti.
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Yunanistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük vaka sayısı, son 24 saatte 667 artışla salgının başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, 667 yeni vakanın kaydedildiği son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
87 HASTA ENTÜBE DURUMUNDA
Salgında ikinci dalganın yaşandığı ülkede, 87 hastanın entübe durumda olduğu aktarıldı.
Toplam vaka sayısının 26 bin 469'a yükseldiği Yunanistan'da, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı ise 528'e çıktı.
Ülkenin kuzeyindeki Kozani kentinde, vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle 29 Ekim'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti.
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