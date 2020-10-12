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Son dakika: 7 ülkeden Facebook'a "uçtan uca şifreleme" tepkisi: Terör örgütleri ve pedofililere yarıyor

Son dakika haberi... Sosyal medya platformu , eleştirilerin odağında olmaya devam ediyor. Son olarak Facebook'un yeni mesaj şifreleme sisteminin terör örgütleri ve pedofililere rahat bir ortam sağlayacağını savunan ve başta olmak üzere 7 ülke sitesine tepki gösterdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020
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Son dakika: 7 ülkeden Facebook'a uçtan uca şifreleme tepkisi: Terör örgütleri ve pedofililere yarıyor

Popüler uygulamalar birer birer gizlilik ayarlarında yeniliğe gidiyor. WhatsApp'ın ardından da uçtan uça şifreleme sistemini kullanmaya başladı.



Facebook'un uçtan uca şifreleme uygulamasına , , ve 'nın ardından ve 'dan da eleştiri geldi.

7 ülke Facebook'un yeni mesaj şifreleme sisteminin terör örgütleri dahil pedofililere rahat bir ortam sağlayacağını savundu.

Facebook ise eleştiride bulunan ülkelere milyarlarca insanın mahremiyetini korumayı amaçladığını kaydetti.

ORTAK BİLDİRİ YAYINLANDI
Facebook'u eleştiren 7 ülke sitesinin şifreli mesajlara erişim sağlamak için güvenlik hizmetlerinin kullanması için bir arka kapı sağlamasını talep eden ortak bir bildiri yayınladı.

Açıklamada, "Teknoloji şirketleri, şifrelenmiş ürün ve hizmetlerinin tasarımına, uygun yasal yetkilerle hareket eden hükümetlerin okunabilir ve kullanılabilir bir formatta verilere erişebileceği mekanizmaları dahil etmelidir" denildi.

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