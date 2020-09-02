Facebook Müslümanlara yönelik zulmü sansürledi

Sosyal medya devi Facebook'un müslüman kullanıcıların içeriklerine sansür uyguladığı ortaya çıktı. Rapora göre sosyal medya devi başta Filistinli, Keşmirli ve Rohingyalı müslümanlar olmak üzere birçok zulüm gören toplumun kendilerine yönelik şiddeti paylaşmasına sansür uyguladı.

Öte yandan bu toplumlara karşı kin ve nefret içeren paylaşımların herhangi bir engelle de karşılaşmaması dikkat çekti. Uzmanlar bu yasakların altında ticari ve politik ilişkiler yattığına vurgu yaptı.