12 Ekim 2020, Pazartesi
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Almanya'dan flaş açıklama: AB finansal birliğe doğru ilerliyor

Olaf Scholz, Pazartesi günü yaptığı bir konuşmada, Avrupa Birliği'nin () bir finansal birlik oluşturma yolunda ilerlediğine dikkat çekti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.10.2020
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Almanya'dan flaş açıklama: AB finansal birliğe doğru ilerliyor
AB içinde istikrar, ekonomik işbirliği ve denetim konularının ele alındığı parlamentolar arası konferansta konuşan Scholz, söz konusu finansal birliğin, Avrupa Komisyonu'nun uluslararası sermaye piyasalarında borçlanmasının da önünü açacağına işaret etti.

Scholz, böyle bir finansal birliğin aynı zamanda AB'nin finansal kapasitesini ve egemenliğini güçlendireceğini de vurguladı.

Halen AB'nin dönem başkanı olan Almanya'nın Maliye Bakanı olan Scholz, "Piyasalar Avrupa politikalarına ve Avrupa ekonomilerinin gelişimine güveniyor" dedi ve "Bizim bu rotayı sürdürmemimiz gerekiyor" diye uyardı.
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