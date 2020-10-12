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Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan ile görüşmelere Türkiye'nin katılmasını istiyoruz

Son dakika haberi... , ile görüşmelerin ne zaman başlayacağını bilmediğini ancak ’nin de görüşmelere katılmasını istediklerini söyledi.

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Giriş Tarihi: 12.10.2020 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020
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Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan ile görüşmelere Türkiye'nin katılmasını istiyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile görüşmelerin ne zaman başlayacağını bilmediğini ancak Türkiye'nin de görüşmelere katılmasını istediklerini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarıyla ilgili konuştu.

Aliyev, Ermenistan'la Dağlık Karabağ sorununun çözümü için görüşmelerin ne zaman başlayacağını bilmediğini, ancak Türkiye'nin sürece dahil olması gerektiğini söyledi.

Aliyev, Fransa, Rusya ve ABD'nin başını çektiği Minsk grubunun taraflı olduğunu, Suriye, Libya ve diğer uluslararası krizden dolayı küresel bir güç olarak nitelendirdiği Türkiye'nin sürece dahil olması gerektiğini belirtti.

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