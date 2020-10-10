10 Ekim 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri BM'den KKTC'ye skandal Maraş çağrısı! Türkiye'nin hamlesi deprem etkisi yarattı

BM'den KKTC'ye skandal Maraş çağrısı! Türkiye'nin hamlesi deprem etkisi yarattı

46 yıl sonra alınan karar ile kapalı olan Maraş, ve 'nin hamlesi ile hayat buluyor. Hafta içinde Başkan Erdoğan ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar tarafından duyurulan bu haber Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni () rahatsız etmiş durumda... BM'den yapılan skandal çağrı ile KKTC'nin bu karardan geri atması istendi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.10.2020 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020
ABONE OL
BM'den KKTC'ye skandal Maraş çağrısı! Türkiye'nin hamlesi deprem etkisi yarattı

, 'nin 'ın sahil şeridini halka açma kararını kapalı oturumda görüştü.

Toplantı sonrası BMGK tarafından yapılan ortak açıklamada, kapalı Maraş'ın statüsünün BMGK kararlarındaki geçerliliğini koruduğu ve bu kararlara uygun olmayan hiçbir eylemde bulunulmaması gerektiği belirtildi.

"DERİN ENDİŞE" MESAJI

Açıklamada, ''BM Güvenlik Konseyi, 6 Ekim'de Ankara'da kapalı Maraş'ın sahil şeridinin açılmasına yönelik açıklamadan derin endişe duyuyor, bu eylemden geri adım atılması ve Ada'da tansiyonu yükseltecek tek taraflı adımlardan kaçınılması çağrısı yapıyor.'' denildi.

KKTC'DEKİ SEÇİMLERİN ARDINDAN TARAFLARA DİYALOG ÇAĞRISI

BMGK kararlarına saygı duyulması ve kararların uygulanması çağrısında da bulunan konsey, halkının istekleri doğrultusunda siyasi eşitliğe sahip iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyona dayalı, kalıcı, kapsamlı ve adil bir çözüme destek verdiğini bildirdi.

BMGK, ayrıca Kıbrıslı taraflara ve garantör ülkelere KKTC'deki seçimlerin ardından yapıcı diyalogda bulunmaları çağrısında bulundu.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Maraş dünya turizm merkezi olacak KKTC BAŞBAKANI ERSİN TATAR: MARAŞ DÜNYA TURİZM MERKEZİ OLACAK
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan skandal 'Maraş' çıkışı: Demokrasinin yüz karası bir karar KKTC CUMHURBAŞKANI MUSTAFA AKINCI'DAN SKANDAL 'MARAŞ' ÇIKIŞI: DEMOKRASİNİN YÜZ KARASI BİR KARAR
Kapalı Maraş 46 sonra yeniden halka açıldı KAPALI MARAŞ 46 SONRA YENİDEN HALKA AÇILDI
Son dakika: MSB'den Kapalı Maraş açıklaması: Sembolik anlamı büyük SON DAKİKA: MSB'DEN KAPALI MARAŞ AÇIKLAMASI: SEMBOLİK ANLAMI BÜYÜK
KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan Acil Durum Hastanesi'ne ziyaret: Böyle Türkiye’ye can kurban KKTC BAŞBAKANI ERSİN TATAR'DAN ACİL DURUM HASTANESİ'NE ZİYARET: BÖYLE TÜRKİYE’YE CAN KURBAN
KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan Acil Durum Hastanesi'ne ziyaret: Böyle Türkiye’ye can kurban

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA