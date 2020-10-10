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Haberler Dünya Haberleri Hafter milisleri saldırıya mı geçecek? Libya Savunma Bakanı Salahaddin en-Nemruş'tan flaş açıklama

Hafter milisleri saldırıya mı geçecek? Libya Savunma Bakanı Salahaddin en-Nemruş'tan flaş açıklama

en-Nemruş, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri milislerinin batı yönünde bir hareketlilik içinde olduğu malumatının, sağlam istihbarat bilgilerine dayalı olduğunu belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.10.2020 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020
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Hafter milisleri saldırıya mı geçecek? Libya Savunma Bakanı Salahaddin en-Nemruş'tan flaş açıklama

Savunma Bakanlığının sitesinde açıklamaları yayınlanan Nemruş, Hafter milislerinin batıya ilerleme hazırlıkları yaptığı haberlerini yalanlayan milis sözcüsü Ahmed el-Mismari'nin açıklamalarına cevap verdi.

"BİLGİLERİMİZ SAĞLAM VE KESİN"

"Savunma Bakanlığı'nın istihbarat bilgileri, kesin ve sağlam malumatlara dayanır." ifadesini kullanan Nemruş, Hafter milislerinin, sürekli olarak ihlallerde bulunmasının, sözlerine bağlı olmadıkları ve ahlaki bir çizgilerinin de bulunmadığının kanıtı olduğunu vurguladı.

Nemruş, Libya ordusunun ise ateşkese bağlı olduğunu, ülkeye istikrar ve güven getirecek kapsamlı bir diyalog istediğini kaydetti.

NELER YAŞANIYOR?

Savunma Bakanı Nemruş bugün daha önce yaptığı bir açıklamada, Hafter milislerinin saldırılarına karşı en üst düzeyde hazırlık yapılmasını isteyerek uyarıda bulunmuştu.

Hafter milislerinin Beni Velid, Giryan ve Terhune bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu belirten Nemruş, Genelkurmay Başkanı, bölge komutanlıkları ve Batı Bölgesi Ortak Operasyon Dairesinden Hafter milislerinin saldırılarını büyük bir dikkatle ve özenle püskürtmelerini istemişti.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, 21 Ağustos Cuma günü ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ancak Hafter milisleri karara rağmen zaman zaman ateşkesi ihlal etmeyi sürdürdü.

Libya hükümeti: Berlin Konferansı kararlarına bağlıyız LİBYA HÜKÜMETİ: BERLİN KONFERANSI KARARLARINA BAĞLIYIZ
Libya Savunma Bakanlığı uyardı: Hafter milislerinin saldırısına karşı hazırlık yapın LİBYA SAVUNMA BAKANLIĞI UYARDI: HAFTER MİLİSLERİNİN SALDIRISINA KARŞI HAZIRLIK YAPIN

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