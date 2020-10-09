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KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan Acil Durum Hastanesi'ne ziyaret: Böyle Türkiye’ye can kurban

 Başbakanı , Başkan 'ın talimatıyla Lefkoşa'da yaptırılan KKTC Hastanesi'ni ziyaret etti. Yapımı son aşamaya gelen hastaneyle ilgili yetkililerden bilgi alan Tatar, "Böyle bir 'ye can kurban" dedi.

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Giriş Tarihi: 09.10.2020 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020
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KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan Acil Durum Hastanesi'ne ziyaret: Böyle Türkiye’ye can kurban

Başkan 'ın talimatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'ya yapımı başlanan 100 yataklı 100 odalı Hastanesi'nde 6 ameliyathane ile 24 yoğun bakım odası yer alacak.

Pandemi hastanesi olarak görev yapacak hastaneyi, bugün KKTC Başbakanı , ziyaret etti.

Yetkililerden bilgi alan Tatar, çalışmalarda sona gelindiğini ifade ederek, "Çok mutluyum. Büyük bir emek var burada" dedi.

Tatar ayrıca, "Böyle bir Türkiye'ye can kurban" diye konuştu.



"BİR ŞAHASER"

Öte yandan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da hastaneyi ziyaret ederek, bilgi aldı.

Bakan Amcaoğlu, pandemi hastanesinin kendileri için bir şaheser olduğunu belirterek, katkılarından dolayı Cumhuriyeti'ne minnettar olduklarını söyledi.



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