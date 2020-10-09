KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan Acil Durum Hastanesi'ne ziyaret: Böyle Türkiye’ye can kurban

Tatar ayrıca, "Böyle bir Türkiye'ye can kurban" diye konuştu.







"BİR ŞAHASER"



Öte yandan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da hastaneyi ziyaret ederek, bilgi aldı.

Bakan Amcaoğlu, pandemi hastanesinin kendileri için bir şaheser olduğunu belirterek, katkılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettar olduklarını söyledi.





