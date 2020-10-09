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Azerbaycan'dan Ermeni güçlerine bombardıman: Kurmay Albay ağır yaralandı

 ordusunun, işgalindeki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda 12'inci gün geride kaldı. Azerbaycan , Ermeni güçlerine ait çok sayıda stratejik mevzilerini yerle bir ettiğini ifade ederek, saldırılarda Ermenistan silahlı kuvvetlerine bağlı 10’uncu Muhrip Bölümünün Kurmay Başkanı ’ın ağır yaralandığı açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.10.2020 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020
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Azerbaycan'dan Ermeni güçlerine bombardıman: Kurmay Albay ağır yaralandı

'ın saldırıları sonrasında harekete geçen ordusu 30'a yakın yerleşim yerinin kontrolünü yeniden ele geçirirken hızla işgal altındaki bölgesini Ermenistan'ın elinden geri almak için ilerliyor.



Azerbaycan 'ndan yapılan açıklamada, gece boyunca tüm cephe boyunca yoğun çatışmaları devam ettiğini ve Azerbaycan ordusunun, stratejik noktalara yaptığı atışlarla Ermenistan güçlerinin hareketini tamamen kısıtladıkları belirtildi.

ERMENİ ALBAY AĞIR YARALANDI
Öte yandan, Ermenistan güçlerinin 5'inci Muhrip Alayı'nın karargahının dünkü askeri operasyonlar sırasında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusu tarafından yıkıldığı sonuç olarak 10'uncu Muhrip Bölümünün Kurmay Başkanı 'ın ağır yaralandığı ve topçu şefi Yarbay Arman Dermeyan ve çok sayıda askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

ERMENİSTAN'IN STRATEJİK MEVZİLERİ ATEŞ ALTINDA
Ayrıca Azerbaycan ordusunun Hankendi kentini bombalaması sonucu ağır kayıplara uğrayan Ermenistan güçleri personelinin tahliye edildiği ifade edilirken, Hankendi'deki askeri birliklerden birinin sığınağına yapılan topçu ateşi sonucu çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ya da yaralandığı açıklandı.

GÜNLÜK BİLANÇO AÇIKLANDI
Gündüz ve gece boyunca toplam 13 düşman T-72 tankı, 2 PDM, 4 BM-21 "Grad" roketatar, 2 2S3 "Acacia" kundağı motorlu topçu birimi, 3 D-30 obüs top, iki radar sistemi ve çok sayıda aracın, topçu ateşi ile imha edildiği bildirildi.

Cephe hattının bir istikametinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda da Ermenistan güçlerinin 49'uncu tank tugayına ait 6 T-72 tankı tam operasyonda ele geçirildiği ifade edildi.

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