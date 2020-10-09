Azerbaycan'dan Ermeni güçlerine bombardıman: Kurmay Albay ağır yaralandı





Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece boyunca tüm cephe boyunca yoğun çatışmaları devam ettiğini ve Azerbaycan ordusunun, stratejik noktalara yaptığı atışlarla Ermenistan güçlerinin hareketini tamamen kısıtladıkları belirtildi.