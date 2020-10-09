09 Ekim 2020, Cuma
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Rusya Devlet Başkanı Putin Ermenistan ve Azerbaycan bakanlarını davet etti

Devlet Başkanı , işgalci ve topraklarını savunan Dışişleri Bakanlarını ’ya davet etti. Görüşmenin bugün gerçekleşmesi bekleniyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.10.2020
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Rusya Devlet Başkanı Putin Ermenistan ve Azerbaycan bakanlarını davet etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova'ya davet etti.

ÇATIŞMALAR DURMALI MESAJI

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Putin'in bir dizi telefon görüşmesi yaptığı hatırlatılarak cenazelerin ve esirlerin değişimi için insani nedenlerle Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Rusya Dışişleri Bakanının ara buluculuğunda bu konularda istişarelerde bulunmak üzere 9 Ekim'de Moskova'ya davet ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

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