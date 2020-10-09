Son dakika: Fransa'dan flaş iddia: Azerbaycan ve Ermenistan ateşkese doğru ilerliyor
Son dakika haberi... Fransa'dan Azerbaycan- Ermenistan çatışmasına ilişkin açıklamada geldi. Paris yönetimi, Karabağ'da çatışan Azerbaycan ve Ermenistan'ın bugün veya yarın 'ateşkese doğru' ilerlediğini iddia etti.
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Son dakika haberi... Fransa'dan Azerbaycan- Ermenistan çatışmasına ilişkin açıklamada geldi. Paris yönetimi, Karabağ'da çatışan Azerbaycan ve Ermenistan'ın bugün veya yarın 'ateşkese doğru' ilerlediğini iddia etti.