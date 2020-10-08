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Financial Times'tan tarihi itiraf: Türkiye, SİHA'larda ABD, İsrail ve Çin'e ciddi rakip oldu

, 'nin yerli ve milli teknoloji atılımı ile hayata geçirilen 'ları öve öve bitiremedi. Türkiye'nin gelişen silah sanayisine atıfta bulunululan analizde, SİHA'ların görev aldıkları her cephede başarıları ile öne çıktığı belirtildi. SİHA'ların son olarak ile çatışmalarında görüldüğüne yer veren gazete, 'nın dağlık alanlarda tutunamamasında da SİHA'ların etkisine dikkat çekti. Gazete, Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarında (SİHA) ABD, ve 'e ciddi rakip olarak ortaya çıktığını yazdı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.10.2020 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020
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Financial Times'tan tarihi itiraf: Türkiye, SİHA'larda ABD, İsrail ve Çin'e ciddi rakip oldu

gazetesi, 'nin silahlı insansız hava araçlarında () ABD, ve 'e ciddi rakip olarak ortaya çıktığını yazdı.

Gazetenin, Türkiye'nin ürettiği SİHA'lara ilişkin haberinde, 'da 'a karşı mücadele veren ordusunun çok sayıda Ermeni mevzisini, hava savunma sistemlerini, topçu birliklerini ve tankları hava saldırılarıyla vuran Türk yapımı SİHA'ların usta işi görüntülerini yayınladığı belirtildi.

"20 YILLIK BİR ÇABANIN SONUCU"
Dağlık Karabağ'ın son yıllarda Suriye, Libya, ve 'in ardından Türk SİHA'larının konuşlandırıldığı 5. yabancı çatışma bölgesi olduğu belirtilen haberde, "Genişleyen Türk İHA sanayisi, Türkiye'nin silah alımlarında Batı'ya olan bağımlılığını azaltmak ve ulusal gururu canlandırmak amacıyla savunma üretimini artırmaya yönelik 20 yıllık bir çabanın sonucu." ifadesine yer verildi.

"CİDDİ BİR RAKİP"
Bir savaş uçağı üretme planı gibi bazı girişimlerin birçok analist tarafından aşırı hırslı görülmesine karşın, İHA programının Türkiye'yi yükselen bir drone gücü haline getirdiği kaydedilen haberde, New York Bard Koleji Drone Çalışmaları Merkezi Eş Direktörü Dan Gettinger'ın, Türkiye'nin SİHA'larda ABD, İsrail ve Çin'e ciddi rakip olarak ortaya çıktığını ve Türkiye'nin SİHA programının oldukça sofistike olduğunu söylediği aktarıldı.

SAVUNMA SANAYİ İHRACATI 248 MİLYON DOLARDAN 3 MİLYAR DOLARA ÇIKTI
Türkiye'nin geçen yıl diğer ülkelere çoğunlukla tanklar, zırhlı araçlar, uçak parçaları, silahlar ve mühimmatlardan oluşan 3 milyar dolarlık ekipman sattığı aktarılan haberde, "Ancak bu 2002'de 248 milyon dolardı. Yetkililer, 2023'te 10 milyar dolara ulaşacaklarını umuyor." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin kendi İHA'larını üretme çabasının, terör örgütü ile uzun süredir devam eden mücadeleyle yakından bağlantılı olduğuna işaret edilerek, analist Arda Mevlütoğlu'nun diğer devletlerden İHA tedarik etme ve bunları kullanmadaki sorunların İHA konusunu "en yüksek öncelik" haline getirdiğini söylediği aktarıldı.

"SİHA'LAR PKK'YI MEVCUDİYET KURDUKLARI DAĞLIK ALANLARDAN ÇIKARDI"
SİHA'ların 2017'den beri PKK'ya karşı yaygın olarak kullanıldığı vurgulanan haberde, Uluslararası Kriz Grubu Türkiye Direktörü Nigar Göksel'in "SİHA'lar, (Türkiye'nin) PKK'yı 30 yılı aşkın süredir önemli bir mevcudiyet kurdukları dağlık alanlardan çıkarmasını sağladı." şeklindeki görüşlerine yer verildi.

Haberde, Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2'nin bileşenlerinden sadece yüzde 7'sinin ithal edildiği de belirtildi.

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