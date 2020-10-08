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ABD Başkanı Trump: Afganistan’daki ABD güçleri Noel’e kadar evlerinde olmalı

Son dakika haberine göre... Başkanı , ’da görev yapan ABD askerlerinin ’e kadar evlerine dönmesi gerektiğini ifade etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.10.2020 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020
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ABD Başkanı Trump: Afganistan’daki ABD güçleri Noel’e kadar evlerinde olmalı
Uzun yıllardır terörle mücadele kapsamında 'da görev yapan güvenlik güçleri evlerine dönüyor. Dün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien yaptığı açıklamada, önümüzdeki yılın başlarında Afganistan'da görev yapan ABD güvenlik güçlerinin 2 bin 500'ünün çekileceğini belirtti.

Robert O'Brien'ın açıklamasının ardından ABD Başkanı ise "Afganistan'daki ABD güçleri 'e kadar evlerinde olmalı" ifadelerini kullandı. Trump, ABD'nin Kasım ayına kadar Afganistan'daki güvenlik güçlerinin sayısını 4 ila 5 bine düşürülmesinin planlandığı ancak bunun Afganistan'ın durumuna bağlı olduğunu dile getirdi.



ABD ve arasında Şubat ayında varılan anlaşmaya göre, Taliban'ın terörle mücadele garantisinin yanı sıra Afgan hükümeti ile kesin ve güç paylaşımı formülüne karşılık ABD güvenlik güçlerinin 2021'in Mayıs ayına kadar Afganistan'ı terk edeceği bildirilmişti.

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