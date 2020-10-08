ABD Başkanı Trump: Afganistan’daki ABD güçleri Noel’e kadar evlerinde olmalı

Robert O'Brien'ın açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump ise "Afganistan'daki ABD güçleri Noel'e kadar evlerinde olmalı" ifadelerini kullandı. Trump, ABD'nin Kasım ayına kadar Afganistan'daki güvenlik güçlerinin sayısını 4 ila 5 bine düşürülmesinin planlandığı ancak bunun Afganistan'ın durumuna bağlı olduğunu dile getirdi.