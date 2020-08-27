Bakan Varank'tan SİHA açıklaması: Ukrayna'ya tedarik ediyoruz

Bakan Varank, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy ile Bakanlık'ta görüştü.

Daha sonra gerçekleştirilen heyetler arası toplantının açılışında konuşan Varank, Türkiye ile Ukrayna'nın tarih, kültür ve coğrafya noktasında yakın bağlara sahip olduğunu hatırlatarak, bu bağların 2011'de ilan edilen stratejik ortaklıkla daha da sağlamlaştığını söyledi.

Varank, ziyaretin sanayinin kritik sektörlerinde yeni iş birliklerinin kurulması açısından önemli bir başlangıç olacağını, programın savunma, havacılık ve gemi inşa gibi stratejik sektörler odağında gerçekleşmesinin de önem taşıdığını dile getirdi.